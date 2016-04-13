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#ليلة_الأبطال – ليفاندوفسكي احتياطيا.. وبنفيكا بمهاجم وحيد

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#ليلة_الأبطال – ليفاندوفسكي احتياطيا.. وبنفيكا بمهاجم وحيد #ليلة_الأبطال – ليفاندوفسكي احتياطيا.. وبنفيكا بمهاجم وحيد

يجلس روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة التي تجمعه يوم الأربعاء بمنافسه بنفيكا.

ويحل بايرن ضيفا على بنفيكا في ملعب النور في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري تبديلين على تشكيل فريقه بوجود خافي مارتينيز وشابي ألونسو بدلا من ليفاندوفسكي وخوان بيرنات.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: فيليب لام- جوشوا كيميش- خافي مارتينيز- ديفيد ألابا

في الوسط: شابي ألونسو- أرتورو فيدال- تياجو ألكانتارا- دوجلاس كوستا- فرانك ريبري

في الهجوم: توماس مولر

أما تشكيل بنفيكا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايس

في الدفاع: أندري ألميدا – فيكتور لينديلوف - خارديل – أليسيو بيريرا

في الوسط: يوبومير فيسا- إدواردو سالفيو- بيتزي- مهدي كارسيلا- ريناتو سانشيز

في الهجوم: راؤول خيمينيز

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