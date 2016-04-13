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بالصورة..إلهام عبد البديع تسافر الي الأقصر من أجل «ولد فضة»

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كتب: هاني صابر

سافرت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، الي محافظة الأقصر، لتصوير مشاهدها الخاصة بدورها في مسلسل«يونس ولد فضة»،المقرر عرضه في رمضان المقبل .

وكان فريق العمل قد سافر الي  محافظة الاقصر، الخميس الماضي، لتصوير المشاهد الخارجية بالمسلسل، بوجود فريق العمل وبطله عمرو سعد.

مسلسل «يونس ولد فضة»، بطولة سوسن بدر، ريهام حجاج، هبة مجدى، سهر الصايغ، إيهاب فهمى، إلهام عبد البديع، حسن عيد، صفاء الطوخى، عبدالعزيز مخيون، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوى، إنعام سالوسة، محمد التاجى، أحمد حلاوة، أحلام الجريتلى، محمد أبو الوفا، أميرة العايدى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج أحمد شفيق .

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