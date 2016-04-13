أستاذ جراحة: 20%وفيات بين المصابين بالتهاب البنكرياس الناتج عن حصوات المرارة

أكد الدكتور نبيل جاد الحق - أستاذ الجراحة بمركز جراحة الجهاز الهضمى فى كلية الطب جامعة المنصورة - أن التهابات البنكرياس الحادة الناجم عن وجود حصوات فى القناة المرارية خطيرة جدا، وتصل نسبة الوفاة فى المصابين إلى أكثر من 20%.

وأوضح الدكتور نبيل جاد الحق على هامش مشاركته فى مؤتمر جمعية الجراحين المصرية، المنعقد حاليا بالقاهرة ضرورة، إجراء منظار على القنوات المرارية فى حالة ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وذلك فى غضون 48 ساعة على الأكثر لاستخراج هذه الحصوات المتسببة فى التهاب البنكرياس الحاد، وفى حالة حدوث تلف ببعض أجزاء البنكرياس يجب التدخل إما بالمنظار أو بالجراحة لاستئصال التلف مبكرا لمنع الإصابة بمرض السكر.

وأشار أستاذ الجراحة إلى أن الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد تشمل تناول الكحوليات بكثرة، أو وجود حصوات فى القناة المرارية وارتفاع نسبة دهون الدم بمعدل ثلاث أضعاف النسبة الطبيعية، وأحيانا يكون التهاب البنكرياس الحاد غير معلوم السبب، ويصيب الشخص نتيجة الإصابة بالغدة النكفية أو نتيجة استخدام الكورتيزون فترات طويلة.

- عميد "الكبد" بالمنوفية يكرم استاذ جراحة القنوات المرارية لبلوغه سن المعاش

- لو مصاب بالتهاب البنكرياس.. تجنب الخمور والدهون والأطعمة المصنعة