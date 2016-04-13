دى ميستورا: وفد الحكومة السورية سيصل جنيف الجمعة

قال ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى، إن وفد الحكومة السورية سيصل جنيف الجمعة برئاسة بشار الجعفرى، مؤكدا أنه ناقش خروقات الهدنة خلال زيارته لدمشق وطهران ولابد من احتوائها للمساعدة فى استمرارها، مضيفا أنه هدفه فى محادثات جنيف هو التوصل إلى جدول زمنى محدد بشأن الانتقال السياسى.

وأضاف المبعوث الأممى فى مؤتمر صحفى بجنيف، أنه لا تاريخ محددا للمفاوضات المباشرة بسوريا، مؤكدا أن كل وفد يصر على مواقفه ولكننا هنا للتفاوض، وتابع: "وفد النظام السورى سيرأسه الجعفرى ويصل الجمعة والمهم احتواء خروقات الهدنة بما يسهم فى استمرارها.

وأشار دى ميستورا إلى أن الخروقات تهدد الهدنة وهو ما ناقشته خلال جولتى الأخيرة، مضيفا أن الانتقال السياسى هو هدف مفاوضات جنيف.

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