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الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ينشر فيديو لجهود قوات حرس الحدود

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الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ينشر فيديو لجهود قوات حرس الحدود الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ينشر فيديو لجهود قوات حرس الحدود
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع منذ قليل، لجهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى قد أعلن منذ يومين أن القوات فى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (4) فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط (3) مصريين بحوزتهم ( بندقية آلية - خزنة - عدد "20" طلقة - عدد "7673" قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية )، وضبط (50) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (66) كجم وعدد (28710) قرص لعقار الترامادول المخدر.
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وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (24) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى ( 10 فدان - 45 قيراط - 20 سهم ) و(3) مخازن للمخدرات عثر بداخلهم على (556) كجم من نبات البانجو المخدر، بالإضافة إلى ضبط ( 8966 ) كجم من نبات البانجو المخدر و(23) كجم من جوهر الحشيش المخدر و (9) كجم من جوهر الأفيون المخدر.

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (71) بندقية خرطوش و(99) طلقة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط (349000) قرص لعقار التامول المخدر و(222) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية. وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية والمنطقة الجنوبية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (256) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

وفى سياق متصل، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول (5604) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة.


>المتحدث العسكرى: ضبط 3 فتحات أنفاق بين مصر وقطاع غزة و24 مزرعة خشخاش
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مصر 365

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