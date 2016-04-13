سحر نصر تعلن ترشيح مصر للمرة الأولى لبرنامج أهداف التنمية بالأمم المتحدة

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن نتائج اجتماعاتها خلال زيارتها للنيويورك، شملت ترشيح مصر ضمن المجموعة الأولى – تشمل 22 دولة – لبرنامج تحقيق أهداف التنمية التابع للأمم المتحدة ويشمل 16 محورًا بينها مكافحة الفقر والجوع والأمية والتمييز ضد المرأة، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدفها الحكومة المصرية.

وأضافت سحر نصر لـ"اليوم السابع"، فى لقاء بمقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إنها عقدت لقاءً مع مسئولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر.

- وزيرة التعاون تبحث مع 3 مؤسسات دولية دعم الاستثمار والمشروعات التنموية بمصر

- فى أهم المحافل الاقتصادية العالمية.. وزيرة التعاون تعرض برنامج مصر وأولويات الحكومة فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن.. سحر نصر: هدفنا تفعيل محفظة المشروعات التنموية بإجمالى 8 مليارات دولار