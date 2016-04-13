بالصور.. مدير أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بجهينة

تفعيلا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر عام 2016، التى أطلقها اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وبحضورهما أنهت مديرية أمن سوهاج، اليوم، الخصومة الثأرية الدائرة بين أبناء عمومة من عائلة العمارنة بقرية نزه البحرية دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج.

حيث أقيم الصلح بمشاركة اللواء عاطف أبوالعباس، نائب المدير للشمال، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وعضو مجلس النواب ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وذلك داخل سرادق كبير بقطعة أرض فضاء بذات الناحية بحضور ‏1500 شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة وقام ‏المتهم بتقديم القودة "الكفن" لأهلية المجنى عليه من عائلة حمزة والقسم على كتاب ‏الله بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1022 إدارى المركز لسنة 2016.

ومن جانبه قال اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إن تحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات المصرية ‏هدف تسعى إليه مديرية أمن سوهاج من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب وحذر فى كلمته من دعاة الفتنة الذين يعملون على تدمير الأسر ‏والعائلات، مؤكدا أن ‏اقتناء السلاح أمر يدمر المجتمع فالقوى الذى يصفح أما الإيذاء ‏والقتل لا يعبر عن القوة فالقوى من يمد يده للعفو لا من ينتقم لنفسه.‏

وأوضح اللواء أحمد أبو الفتوح أن لدينا خطة طموحة للقضاء على عادة الثأر ونزيف الدماء من محافظة سوهاج عام 2016، مؤكدا أن ‏الأمن رسالتنا من أجل تحقيق السلام والاستقرار بين جميع العائلات ‏وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بالمحافظة.

ومن جانبه قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية إن المبادرة نموذج عملى لثقافة المصالحات، وأن هذا الصلح نظرا لصعوبته فهو يخصه شخصيا، وأكد أننا مع الجميع من أجل المصالحة ومن أجل الحفاظ على الأمن العام وعلى الأملاك العامة والخاصة والأرواح، موضحا أن للشرطة ذراعين أحدهما من حرير والآخر من حديد تتعامل بكل لطف مع الملتزمين بالقانون، وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وأوضح الشاذلى أننا لن نترك خصومة ثأرية موجودة إلا ونسعى وراءها ونقوم بتقريب وجهات النظر بين أطرافها حتى نصل إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والاتفاق على إتمام الصلح بينهما وهذه المبادرة هى نقطة الانطلاق لإرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة من أجل السلام والأمن المجتمعى.

هذا وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الصلح بعد الدفع بمجموعات قتالية وبوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن برئاسة الرائد حلمى حليم رئيس مباحث مركز شرطة جهينة ومعاونيه من ضباط مباحث المركز وبإشراف العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال.

ترجع الخصومة الثأرية المحرر عنها 17351 قسم ثان المتزه لعام 1995 الإسكندرية والناجم عنها مقتل رمضان حسين على عمران محمد، واتُّهم فى مقتله حسين محمد عمران محمد 51 سنة عامل ويقيمان دائرة قسم المنتزه الإسكندرية، وكلاهما أبناء عمومة وينتميان لعائلة العمارنة بقرية نزه البحرية دائرة مركز جهينة وقضى فيها بحبس المتهم لمدة 25 سنة وأفرج عنه مارس 2016 بعد انقضاء مدة العقوية.

أمن البحيرة ينجح فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بمركز الدلنجات