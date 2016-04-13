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محامى السفارة الروسية: مصير صافيناز إما الحبس أو الترحيل خارج البلاد

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محامى السفارة الروسية: مصير صافيناز إما الحبس أو الترحيل خارج البلاد محامى السفارة الروسية: مصير صافيناز إما الحبس أو الترحيل خارج البلاد
قال زكريا إسماعيل محامى السفارة الروسية، إن الراقصة الأرمينية "صافيناز" صدر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص، مؤكدا أن الراقصة مصيرها الحبس أو الترحيل خارج البلاد، مضيفا أن الأزمة كبيرة بالنسبة لها، فليس لديها تصاريح عمل داخل .

وأضاف "إسماعيل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مدير أعمال الراقصة أكد فى مؤتمر صحفى سابق، عقب إحالتها إلى المحكمة فى قضية إهانة العلم المصرى، أنها ستدشن شركة إنتاج فنى تسمى "عروس البحر"، ولم يتم تنفيذ ذلك القرار، ولم تُفتح الشركة حتى الآن، لافتا إلى أنه يدمر "صافيناز" فنيًا.

وأكد "إسماعيل"، لا يوجد تصاريح عمل بالنسبة للراقصة، وهذا غير قانونى، ومدير أعمالها، هو المتسبب فيما يحدث لها، بعدم تصرفه بطريقة صحيحة، وإغراقها حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن، مضيفا أن هناك قانونا مصريا، لابد على المقيمين داخل مصر، من جنسيات أخرى احترام ذلك القانون، والسفارة بعيدة تماما عن موضوع القضية.

يذكر أن محامى صافيناز تقدم صباح اليوم الأربعاء، باستئناف على قرار حبسها أمام المحكمة، ودفع الكفالة المقررة قانونا، وستحدد المحكمة جلسة لنظر الاستئناف المقدم، وحضور صافيناز سيكون وجوبيًا، ولابد من حضورها أمام القاضى، وإلا أيدت المحكمة القرار السابق بالحبس.


>- الراقصة صافيناز تستأنف على حبسها 6 أشهر بتهمة الرقص بدون ترخيص
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