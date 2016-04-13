تجمع الشعراء المصريين والعرب فى المهرجان الشعرى بآداب المنصورة

فى أكبر تجمع لشعراء مصر والعرب، استضافت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، 200 شاعر مصرى وعربى، خلال فعاليات المهرجان الشعرى فى حب مصر والعرب، بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية.

يهدف المهرجان، للم شمل وجمع الشعراء العرب، من مختلف البلاد العربية، تحت هدف واحد وهو الارتقاء بالشعوب العربية من خلال توظيف الشعر فى علاج قضاياها المختلفة.

شارك فى المهرجان الشاعر الكبير إبراهيم رضوان رئيس المهرجان – الفنان القدير أحمد ماهر- المنشد محمد الكحلاوى- الشاعر عبد الهادى عرابى- الفنان التشكيلى حسين نوح – الفنان رأفت يسرى – الشاعر اليبى الكبير أحمد الفيتورى- الشاعرة اللبنانية هداف صادق، بالإضافة لـ 200 شاعر من عدة دول عربية مثل لبنان وفلسطين واليمن والعراق وليبيا.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة أن الوطن فى حاجة لمثل هذه المهرجانات المتعلقة بالشعر والمسرح والغناء وكافة الأنشطة الثقافية التى تحافظ على الشخصية المصرية التى حاول العدو تغييرها مطالبا بضرورة تواصل كافة المصريين لحل مشاكل بلدهم من خلال مختلف الفنون دون أن يغفل ضرورة تعاون الحكومات العربية وشعوبها فى البحث عن أساليب تنمية المجتمعات العربية .

واعتبر الأستاذ الدكتور رضا السيد أحمد عميد آداب المنصورة تواجد كل هذه الكوكبة من الشعراء العرب والمصريين داخل جامعة المنصورة رسالة واضحة عن أمن وأمان مصر التى كانت ومازالت وسوف تحتضن العرب كافة فى جميع ربوعها لاسيما داخل جامعة المنصورة منارة الفكر بالدلتا متمنيا إقامة هذا المهرجان بشكل سنوى.

وأعرب الشاعر الكبير إبراهيم رضوان رئيس المهرجان عن سعادته بالتواجد داخل جامعة المنصورة فى حدث يضم 200 شاعر من عدة بلدان عربية بالإضافة للفقرات الموسيقية التى تقدمها فرقة المايسترو أحمد ذكى .

ويرى الفنان أحمد ماهر وجود عدد ممن لا يريدون الفرحة لمصر ولايريدون استفاقتها من خلال بحثهم فقط عن الأزمات.

تمنى المنشد محمد الكحلاوى التقاء جميع المبدعين العرب فى كل المناسبات السعيدة مطالبا بتضامنهم ومنشدا عددا الأغانى فى حب الوطن .

ونادى الفنان حسين نوح بضرورة انتباه المصريين لما يحاك لها مرتئيا أن المشكلة فى عدم تباين اختصاصات الأفراد داخل المجتمع فكل الناس يتحدثون فى كل شىء دون دراية أو معرفة بحقائق الأمور رغم امتلاء مصر بالعقلاء والمواهب فى كافة التخصصات .

وطالب الشاعر الليبى أحمد الفيتورى المصريين بالاعتزاز ببلدهم وانتمائهم لها والسعى لتنميتها وحل مشكلاتها فالشعوب على حد قوله لاتنهض إلا بالمكابدات والتضحيات، وقدمت فرقة المايسترو أحمد ذكى عدد من الفقرات الموسيقية بالإضافة لعدد من الأغانى مثل ياحبيتى يامصر وألف ليلة وليلة.

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