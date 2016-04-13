ضبط "عبوات صلصة" تحتوى على مواد كحولية ودهن خنزير بالإسكندرية

أبلغت شركة إيطالية لصناعة المنتجات الغذائية، مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، وجهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، بتضررها من قيام شركة للاستيراد والتصدير، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وشركة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، باستيراد منتجات صلصة إيطالية الصنع تحتوى مكوناتها على مواد كحولية " نبيذ أبيض – دهن خنزير" دون ذكر ذلك على الاستيكر الملصق باللغة العربية، على العبوة.

وباستهداف فروع محلات عرض المنتجات، تم ضبط عدد "16" عبوة، وبفحصها بمعرفة مسئول الأغذية بجهاز حماية المستهلك، أفاد أنه مدون عليها باللغة الإيطالية أنها تحوى على نسبة من النبيذ الأبيض، فى حين الإستيكر المثبت عليها باللغة العربية غير مدون به المكونات، وباستهداف مقر الشركة، تبين عدم وجود شركة بهذا الاسم فى هذا العنوان المدون على العبوات.

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