"فتح" تطالب "الجبهة الشعبية" بالاعتذار عن إحراق صور "أبو مازن" فى مسيرة بغزة

>اعتبرت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، إحراق صورة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، فى مسيرة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غزة، خروجا عن كل الأعراف والقيم والتقاليد الوطنية التى تحكم العلاقة بين فصائل العمل الوطني، مطالبة قيادة الجبهة بالاعتذار عما حدث بصفتهم المسؤولين عنها .

وأدان المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، هذا السلوك المرفوض وطنيا وأخلاقيا.. وتساءل عن السبب أو الدوافع من وراء خلق مشاكل وهمية على الساحة الفلسطينية، لا سيما بعد أن نفى الصندوق القومى أى قرار بوقف مخصصات الجبهة الشعبية.

وشدد أبو عيطة على أن العلاقة بين رفاق الدرب والمناضلين ليست علاقة أموال، إنما علاقة يحكمها التاريخ الوطنى المشترك والمواقف الوطنية والتضحيات الجسام ودماء الشهداء.

وأشار إلى أن "فتح" تريثت كثيرا ومارست ضبط النفس فى الرد على هذا السلوك، حتى يتبين الموقف الرسمى للجبهة الشعبية مما حدث، مؤكدًا الحرص الشديد على استمرار العلاقات الأخوية التى ربطت بين الحركتين تاريخيا.