رئيس وزراء المغرب يعتذر عن تحذيره من تحول بلاده إلى كولومبيا ودولة عصابات

>اعتذر رئيس الوزراء المغربى عبد الإله بنكيران، عن تصريح، له أثار جدلا كبيرا والذى حذر فيه من تحول بلاده إلى كولومبيا جديدة، ودولة عصابات على يد دعاة تقنين الكيف، فى إشارة لإلياس العمارى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربى.

وقال عبد الإله بنكيران، فى لقاء له اليوم الأربعاء مع طلبة معهد خاص للصحافة بالدار البيضاء، "إذا ظلمت الكولومبيين، فأنا أعتذر لهم، وأنا تكلمت عن كولومبيا كما كنت أعرفها، أما إذا كان الوضع قد تغير عندهم فهذا شيء آخر، قد يكونون تغلبوا على الأمر وقاوموه، لكن ليست لدى معلومات فى هذا الشأن".

كانت أنباء قد ترددت عن استدعاء كولومبيا للسفير المغربى هناك احتجاجا على تصريح بنكيران، وذلك قبل أن يخرج الوزير المنتدب فى الخارجية المغربية ناصر بوريطة ويكذب تلك الأنباء.