وزير الصحة اليمنى: 23 ألفا و747 جريحا فى الحرب حتى الآن

>قال ناصر باعوم وزير الصحة اليمنى، أن عدد جرحى الحرب الدائرة فى اليمن بلغ 23 ألفا و747 جريحا حتى الآن، جميعهم خضعوا لعمليات جراحية فى الداخل، موضحا أن عدد من يتلقون العلاج فى الخارج حوالى ثلاثة ألاف و879 جريحا، توزعوا على عدد من الدول العربية.

وذكر باعوم، فى تقرير ناقشه مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه اليوم بالرياض برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، أن هناك ما يزيد عن 4 آلاف جريح فى الداخل بحاجة للعلاج فى الخارج وقد أقرت اللجان الطبية خطورة إصابة 641 جريحا بحاجة إلى تدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن.

ووافق المجلس على إنشاء صندوق مستقل وغير حكومى لرعاية أسر الشهداء يعتمد أساسا على الدعم المجتمعى والتبرعات. كما أقر المجلس منح كل شهيد لم يكن له وظيفة فى القطاع الحكومى وسقط دفاعا عن الوطن والشرعية الدستورية مرتب جندى شهريا.

كما وافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة الصحة بتشكيل لجنة وزارية تعنى بملف الجرحى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وتضم فى عضويتها عددا من الوزراء المعنيين.

وأوصى بالعمل لعقد مؤتمر إقليمى تشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية فى الدول الشقيقة والقطاع الخاص من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لرفع معاناة أسر الشهداء والجرحى.

وأعرب المجلس عن شكره للدول والجهات الداعمة لليمن على رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتى والقطرى والكويتى والسودانى وصندوق الإغاثة الكويتى ومصر وتركيا.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة اليمنى المهندس عبدالله الأكوع تقريرا تناول فيه الوضع الراهن للمنظومة الكهربائية والمتطلبات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمات فى الطاقة الكهربائية أشار فيه إلى ما يعانيه المواطنون فى مختلف المحافظات نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى كل المدن المرتبطة بالشبكة الوطنية الموحدة وما يشكله قدوم فصل الصيف من نذير بمعاناة قاسية وبالذات فى المناطق الحارة مثل عدن والحديدة وغيرها من المناطق إذا استمر الوضع الراهن كما هو عليه.