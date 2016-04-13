لاعبو الدوري الإيطالي سيرفعون لافتات تطالب بكشف حقيقة مقتل ريجيني

قال لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، إن لاعبي الدوري الإيطالي بدرجتيه الأولى والثانية سيرفعوا لافتات تطالب بكشف الحقيقة حول مقتل الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر.

وأشارت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء أن الفكرة مقترحة من قبل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، ومنظمة العفو الدولية.

وقال مانكوني حسب (أنسا) إن ذلك الأمر سيتم في مباريات الجولة الـ35 من الدوري، والتي سيقابل فيها روما – الذي يلعب له المصري محمد صلاح – فريق نابولي وصيف البطولة.

وكان ريجيني قد اختفى في مصر يوم 25 يناير الماضي قبل أن تظهر جثته يوم 4 فبراير.

وتسبب الأمر في أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا، وصلت لحد استدعاء الدولة الأوروبية لسفيرها في مصر للتشاور.