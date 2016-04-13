مؤتمر الجراحين: السعودية أجازت نقل الأعضاء من المتوفين ويجب تطبيقه فى مصر

أكد الدكتور صالح دخيل البلوى - أستاذ الجراحة العامة وزراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بجدة - أن المملكة العربية السعودية أجازت نقل الأعضاء من متوفين حديثا.

وقال البلوى إن نسبة المصابين بالفشل الكلوى فى المملكة العربية السعودية مرتفعة نظرا لانتشار مرض السكر، حيث يبلغ عدد المصابين بمرض السكر من 15 إلى 20%، ويوجد على قائمة الانتظار لزراعة الكلى حوالى 6 آلاف مريض بمختلف أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هناك 13 مركزا لزراعة الكلى، موضحا أن أكثر المتبرعين من الأحياء بواقع 90% ، مشيرا إلى أن القانون بالمملكة يسمح بأخذ الكلى من المتوفين دماغيا، مؤكدا أن هناك فتوى شرعية بإيجاز أخذ الكلى من المتوفين بعد موافقة الأهل وبمساندة المركز السعودى لزراعة الأعضاء بإشراف الدكتور فيصل شاهين رئيس المركز السعودى لزراعة الأعضاء ويبذل مجهود كبير لإنجاح زراعة الكلى فى المملكة.

وأوضح أن أسباب الفشل الكلوى ناتجة عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، مؤكدا أن هناك أسبابا غير معروفة السبب، ويمثل ارتفاع ضغط الدم سببا فى الإصابة بنسبة 20%.

وأوضح أن الإصابة بالسكر ترجع إلى الإصابة بالسمنة، وقلة الحركة وتناول الوجبات السريعة، مشيرا إلى أن أغلبية المواطنين ليس لديهم معرفة بأسباب الإصابة بمرض السكر، وأن السمنة هى العامل الرئيسى فى الإصابة بسكر النوع الثانى، مشيرا إلى أن هناك أساتذة واستشاريين سعوديين مؤهلين للقيام بمثل هذه العمليات التى تحقق نسب نجاح لأكثر من 90%.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل حسنى أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية طب قصر العينى أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر، أن مصر تواجه مشكلة عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء من موتى جذع المخ، رغم إقرار القانون من البرلمان، مشيرا إلى أن الأطباء يعتمدون على زراعة الكبد من متبرع حى.

مؤتمر الجراحين المصرية: زراعة الكبد الحل الأمثل للفشل الكبدى