سياسي فلسطيني: المجتمع الدولي يسعى لإبعاد حماس عن عملية إعادة إعمار غزة

قال أحمد رفيق عوض المحل السياسي الفلسطيني، اليوم، إن سبب توقف عملية إعمار غزة هو النوايا والأهداف المبيتة من إعادة قطاع غزة إلى ما كان عليه فى 2006 لافتًا إلى أن المجتمع الدولي لا يملك آلية حقيقة لضخ الأموال لابعاد حماس عن عملية التمويل والإعمار.

وأضاف عوض خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن التمويل أصبح عصاة الغرب للضغط على الفلسطينيين، وأن عملية الدعم هى سياسية بالاساس ، مشيرًا إلى أن أهل غزة لا أحد يشترى قضيتهم حرصا على مشاعر الجانب الإسرائيلي.

وأوضح عوض أن النظام الدولي فشل فى حل أزمة فلسطين، وفى الضغط على الإسرائيليين لتوفير عوامل الحياة الأساسية، مناشدًا العرب بمساعدة قطاع غزة والعمل على إعادة إعماره.