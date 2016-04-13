أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سياسي فلسطيني: المجتمع الدولي يسعى لإبعاد حماس عن عملية إعادة إعمار غزة

Google+ Print
سياسي فلسطيني: المجتمع الدولي يسعى لإبعاد حماس عن عملية إعادة إعمار غزة سياسي فلسطيني: المجتمع الدولي يسعى لإبعاد حماس عن عملية إعادة إعمار غزة

قال أحمد رفيق عوض المحل السياسي الفلسطيني، اليوم، إن سبب توقف عملية إعمار غزة هو النوايا والأهداف المبيتة من إعادة قطاع غزة إلى ما كان عليه  فى 2006 لافتًا إلى أن المجتمع الدولي لا يملك آلية حقيقة لضخ الأموال لابعاد حماس عن عملية التمويل والإعمار.

وأضاف عوض خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن التمويل أصبح عصاة الغرب للضغط على الفلسطينيين، وأن عملية الدعم هى سياسية بالاساس ، مشيرًا إلى أن أهل غزة لا أحد يشترى قضيتهم حرصا على مشاعر الجانب الإسرائيلي.

وأوضح عوض أن النظام الدولي فشل فى حل أزمة فلسطين، وفى الضغط على الإسرائيليين لتوفير عوامل الحياة الأساسية، مناشدًا العرب بمساعدة قطاع غزة والعمل على إعادة إعماره.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017