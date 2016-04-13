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تعيين أوّل مسلم مفوضاً في الشرطة الإسرائيلية

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تعيين أوّل مسلم مفوضاً في الشرطة الإسرائيلية تعيين أوّل مسلم مفوضاً في الشرطة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في تاريخها ترقية مسلم إلى رتبة مفوض، وهي الأعلى في هذا الجهاز.

وقالت في بيان إن “جمال حركوش، وهو أول مفوض من المسلمين في تاريخ الشرطة الإسرائيلية، تم تعيينه اليوم الأربعاء رئيساً للدائرة المكلفة تطوير خدمات الشرطة في القطاع العربي”.

وأوضحت أن “الأمر يتعلق ببرنامج يجب أن يشمل على وجه الخصوص إنشاء مراكز جديدة للشرطة في البلدات العربية، وتعزيز القائم منها ليكون عمل الشرطة متاحاً أكثر بالنسبة للعرب”.

والتحق حركوش وهو من بلدة كفركنا (شمال)، انضم للشرطة عام 1978 وشغل مناصب عدة طوال حياته المهنية قبل أن يحوز رتبة مفوض، وهي الأعلى في الشرطة الإسرائيلية.

وكتب وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على موقع فيس بوك “منحنا رتبة مفوض لجمال حركوش، وهو أول مسلم في هذا المنصب في تاريخ الشرطة الإسرائيلية”.

وعرب إسرائيل هم أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم، بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. ويبلغ عددهم حالياً أكثر من 1.4 مليون نسمة أي 17.5% من مجموع السكان. وهم يشكون من التمييز، ولا سيما في الوظائف والإسكان.

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