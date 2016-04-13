‏صور.. محافظ الشرقية يدعم فريق كرة القدم بـ100 ألف جنيه للصعود للدوري الممتاز

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، الأربعاء، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لدعم فريق الشرقية الرياضي لكرة القدم ومساندته وتحفيزاً للاعبين للصعود للدوري الممتاز .

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية اليوم للفريق لتحفيزه على بذل مزيد من الجهد لتحقيق الفوز فى المباراة القادمة أمام فريق الترسانة والتى ستقام يوم السبت القادم بإستاد بنها الرياضي فى تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر فى اطار مباريات دورة الترقى للصعود للدورى الممتاز .

وشهد المحافظ، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بإستاد جامعة الزقازيق وبرفقته الدكتور حمدى مرزوق رئيس نادي الشرقية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للاطمئنان على الحالة الفنية للاعبين ورفع الروح المعنوية للفريق وحثهم على تحقيق الفوز خلال المباراة القادمة لتحقيق حلم مواطني الشرقية بصعود فريقهم للدوري الممتاز واللعب وسط أندية الأضواء والشهرة .

كما أكد المحافظ مساندته الكاملة للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين لتكتمل مسيرة الفريق الكروية وتتوج بالصعود للدوري الممتاز.

وصافح المحافظ لاعبي الفريق وتمنى لهم التوفيق وتحقيق الفوز وتعهد الجميع على بذل المزيد من الجهد لتحقيق حلم الشراقوة وقاموا بقراءة سورة الفاتحة والتقاط بعض الصور التذكارية مع محافظ الشرقية .

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمدى مرزوق عن سعادته لزيارة المحافظ للفريق ودعمه المالي والمعنوي ومشاركته التدريبات والتي تأتى فى إطار استعداد الفريق لأداء مباراة السبت القادم بإستاد بنها مشيراً إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الفريق وحل كافة المشكلات المادية من خلال دعم المحافظ المقدم اليوم لفريق كرة القدم لافتاً إلى أن الفريق سوف يدخل فى معسكر مغلق بدأً من اليوم استعداداً للمباراة السبت القادم .

وحيا المحافظ، جماهير الشرقية المؤازرة للفريق وطلب منهم الدعاء للفريق ومأزرته لأخر المشوار حتى يتحقق حلم الصعود للدوري الممتاز والجدير بالذكر أن محافظ الشرقية قد قام بصرف مبلغ 300 ألف جنيه دعماً للفريق لمواصلة انتصاراته فى الدوري الممتاز ب تمهيداً لصعوده للدوري الممتاز .