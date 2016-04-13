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إغلاق مراكز الاقتراع فى دارفور

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إغلاق مراكز الاقتراع فى دارفور إغلاق مراكز الاقتراع فى دارفور

>أغلقت مراكز الأقتراع أبوابها فى إقليم دارفور، اليوم الاربعاء، فى الاستفتاء على الوضع الادارى للإقليم المضطرب، فيما أشاد مسئولون بنجاح عملية التصويت رغم الانتقادات الدولية ومقاطعة المعارضة.

وأغلقت مراكز الاقتراع فى نهاية ثلاثة أيام من الاقتراع فى إطار الاستفتاء، ويفترض ان يقرر الناخبون ما اذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الادارى الحالى لدارفور المقسم الى خمس ولايات او دمجها فى منطقة واحدة.

وصرح عمر على جمعة رئيس لجنة الاستفتاء "اغلقت المراكز الان بعد ان سارت العملية بشكل جيد، وقال لوكالة فرانس برس ان اللجنة لا تملك حتى الان معلومات عن عدد الذين ادلوا باصواتهم لان العديد من المراكز تقع فى مناطق نائية يصعب الاتصال بها.

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