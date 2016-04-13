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رئيس جامعة أسوان يشارك فى أعمال مؤتمر جمعية الجراحين المصرية

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رئيس جامعة أسوان يشارك فى أعمال مؤتمر جمعية الجراحين المصرية رئيس جامعة أسوان يشارك فى أعمال مؤتمر جمعية الجراحين المصرية
شارك الدكتور منصور كباش - رئيس جامعة أسوان، أستاذ الجراحة، عضو مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر - بمؤتمر الجمعية المنعقد حاليا بالقاهرة.

وقال الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "إن جامعة أسوان بها كلية طب أسوان وهى من الكليات التى تم إنشاؤها من 3 سنوات، وشهدت الكلية ومستشفى أسوان الجامعى طفرة كبيرة معمارية وإنشائية وتجهيزات وكوادر بشرية تغطى جميع التخصصات الطبية، مما انعكس إلى حد كبير فى تقليل عدد الحالات المحولة إلى خارج محافظة أسوان مثل أسيوط أو سوهاج أو القاهرة أو قنا إلى أقل ما يمكن".

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أنه ما زالت أعمال التطوير مستمرة بشكل كبير داخل مستشفيات أسوان، مما يعود بالنفع على المريض فى أسوان.


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