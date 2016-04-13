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بالصور.. حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية

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بالصور.. حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية بالصور.. حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية
احتفل، اليوم، حزب الحركة الوطنية المصرية بأعياد تحرير سيناء بأمانة الشرقية، وقال اللواء رءوف السيد نائب رئيس الحزب إن قيادات الحزب حضرت لمشاركة أمانة محافظة الشرقية الاحتفالات، مؤكدا أن الاحتفال يأتى تكريما للأرواح وأسر الشهداء الذين قدموا حياتهم ودماءهم من أجل تحرير أرض سيناء والدفاع عن تراب الوطن المقدس.

وأضاف فى كلمته التى ألقاها خلال احتفال الحزب بحضور الدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحزب وهشام الهرم الأمين العام المساعد ورضوى مصطفى عضو الهيئة العليا واللواء سمير عيد أمين الشئون المالية والإدارية واللواء عبد اللطيف محمد أمين المجالس الشعبية والمحلية وخالد العوام أمين الإعلام ونجلة هلال أمينة المرأة بالحزب بقاعة خوفو بمؤسسة تمكين بمدينة الزقازيق، أن ذكرى تحرير سيناء التى تحل علينا فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى هى ذكرى طيبة فى نفوس كل المصريين، لأننا نحتفل بتحرير سيناء من دنس الاحتلال الإسرائيلى، إن استردت سيناء كاملة وانسحاب آخر جندى منها ما عدا مدينة طابا التى استردتها الدولة المصرية بعد معركة تحكيم دولية فى 15 مارس 1989 والتى انتهت بأحقية مصر فى طابا وتم رفع العلم المصرى فوق أرضها.

وأوضح اللواء رءوف أن هذا كان نصرا سياسيا واستراتيجيا للدولة المصرية وسيظل التلريخ يذكره بكل فخر وعزة نفس.

وقال الأمين العام للحزب الدكتور أحمد الضبع إن ذكرى تحرير سيناء ستظل أبدا خالدة فى ذاكرة وقلوب المصريين، بعد ان قهروا إسرائيل وأعطوا العالم أجمع درسا فى فنون القتال وبسالة الجندى المصرى.

وصرح هشام الهرم الأمين العام المساعد للحزب أن الحزب يحتفل اليوم بتحرير جزء غال من الوطن تأكيدا على بسالة وصلابة المصرى وعزمه القوى على تحقيق هدفه.

وأشار الدكتور طارق فؤاد أمين عام الحزب بالشرقية إلى أن أمانة المحافظة تعتز بأبناء مصر وجيشها وشرطتها، وستظل تتذكر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لنحيا نحن رافعى الرؤس.

وأضاف صلاح السمرى امين المجالس المحلية بامانة محافظة الشرقية ان تكريم الامهات المثاليات كان واجبا لانهن هن اللائى يربون شبابا قويا لا يخشى الموت لديه جراة جسارة فى الحفاظ على وطنه.

واضاف على متولى أمين مساعد أمانة العضوية بالمحافظة أن رئاسة الفريق أحمد شفيق ابن محافظة الشرقية وأحد أبطال حرب أكتوبرللحزب يعد وساما على صدر كل الأعضاء، بل وكل المصريين بما قدمه وزملائه بالمؤسسة العسكرية من تضحيات عظيمة حرروا بها أرض سيناء الغالية.

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (1)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (2)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (3)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (4)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (5)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (6)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (7)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (8)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (9)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (10)

حزب الحركة الوطنية المصرية يحتفل بأعياد تحرير سيناء بالشرقية (11)


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