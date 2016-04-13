خرافات عن حبوب وجه المولود لا تصدقيها

يكون لون وجه المولود غالباً مائلاً إلى اللون الأحمر، وتكون هناك انتفاخات واضحة في وجهه بحيث لا تبدو ملامح وجهه واضحة، إلا أن ظهور حبيبات على وجه المولود تثير العديد من الخرافات ومنها:

• تعتقد بعض الأمهات أن ظهور الحبوب تعني أن الطفل سيكون ثرياً حين يكبر.

• تعتقد بعضهن أن الحبوب التي لها رؤوس بيضاء هي أهم دليل على أن الطفل يشبع من حليب أمه.

• تعتقد بعضهن أن ذلك دليل على زيادة الدسم في حليب الأم.

• تمنع الجدات الأم التي يظهر في وجه مولودها الحبوب أن ترضعه؛ اعتقاداً منهن أن الرضاعة هي السبب في ظهورها.

وقد سألت "سيدتي نت" الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال عن أسباب ظهور الحبوب في وجه المولود فأشار إلى:

• تظهر هذه الحبوب عند الذكور أكثر من الإناث، فلذلك يدعون أن ذلك يعني أن المولود سيكون ثرياً.

• ليس هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة، ولكن ربما تسرب هرمونات الأم أثناء الحمل هو السبب.

• تظهر هذه الحبوب ما بين الأسبوع الثالث والرابع من الولادة.

• على الأم المرضع فقط تقليل الموالح والسكريات في طعامها فقط، وعدم الامتناع عن الرضاعة.

• عدم تنظيف وجه المولود بأي صابون، ولكن بفوطة مبللة بالماء النظيف فقط، ويمسح به الوجه.

• ليس هناك داعٍ للعلاج؛ لأنها سوف تزول تلقائياً.

• ليس هناك ضرورة لاستخدام أي قابض للبشرة، كما يفعل الكبار في حال إصابتهم بها.

• ليس ارتفاع حرارة الجو هو السبب في ظهورها، ولا يجب تخفيف ملابس المولود.

• لا تتركيها تلامس بقايا الحليب؛ لأن ذلك سوف يؤلمه سواء كان حليبك أو الحليب الصناعي.