محمد بن راشد يوجه باتخاذ إجراءات جديدة لزيادة تجارة التجزئة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المتحدثين الرئيسيين الثلاثة عشر في المنتدى العالمي لتجارة التجزئة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي في مدينة جميرا في دبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نحو 1500 من مسؤولي متاجر التجزئة الرائدة وخبراء الصناعة من شتي مناطق ودول العالم.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الادارة والمؤسسين لكبريات شركات تجارة التجزئة العالمية مبديا سموه ارتياحه لعقد الدورة العاشرة من هذا التجمع العالمي لمسؤولي تجارة التجزئة في دولة الامارات وفي رحاب مدينة دبي.

وأكد سموه لمحاوريه أنهم محل ترحيب وتقدير من قبل الجهات المختصة داعيا إياهم لطلب المساعدة من هذه الجهات والمسؤولين في وزارة الاقتصاد أو غرفة تجارة وصناعة دبي لتمكينهم من مزاولة نشاطاتهم التجارية واللوجستية في وعبر دولة الامارات عموما ودبي على وجه الخصوص وتطوير هذه الأنشطة بما يخدم مصالح الجميع.

ووجه سموه وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات جديدة في مجال زيادة حجم تجارة التجزئة في الدولة التي تبلغ الآن 165 مليار درهم حصة دبي منها ما يقارب 130 مليار درهم وطالب سموه المسؤولين في هذا القطاع بالعمل وتكثيف الجهود للمرحلة القادمة لتطوير قطاع تجارة التجزئة في الدولة ليظل رائدا على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبهم أعرب ممثلو الشركات في تجارة التجزئة عن ارتياحهم لعقد ملتقاهم في دورته العاشرة في رحاب مدينة دبي التي وصفوها بأنها تتربع على عرض قطاع تجارة التجزئة من بين مدن العالم مرجعين ذلك إلى سياسة ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولا ولوجود التنوع الثقافي الكبير في مجتمع الامارات والوفود العديدة من سياح ورجال أعمال وشركات عالمية تمارس أعمالها في دبي ودولة الامارات ما يجعل العالم كله في مدينة مزدهرة بتجارتها وأسواقها المغلقة والشعبية المفتوحة ما جعلها رائدة عالميا في مجال التسوق الفردي والعائلي ناهيك عن سرعة إنجاز معاملات الزائرين والتجارة وممثلي الشركات في منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية خاصة في مطار دبي الذي يجسد شفافية قوانين الدولة ومرونتها في مجال الاقامة وتأشيرات الدخول إلى أراضيها والمعاملة الانسانية الراقية لكل مستخدمي المطار دون تمييز.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم مدير عام الغرفة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.