بالإنفوجراف.. إزاى تحذر طفلك من التحرش فى 7 خطوات

وتقدم دكتورة أسماء عبد العظيم - أخصائية العلاج النفسى، استشارية العلاقات الأسرية - مجموعة من الخطوات المفيدة لتوعية طفلك بمخاطر الاعتداء الجنسى، وهى:
1-يجب أن تعلم طفلك ألا يقبل بعض اللمسات غير المرغوبة للجسد والذراعين والأماكن الحساسة، وعندما يتعرض لهذا الموقف يجب على الطفل أن يصرخ ويجرى فورا.
2- يجب أن تعود الطفل أن يغلق الباب عند دخوله الحمام أو عند تغيير ملابسه، وأنه يجب أن يستر جسده عن الناس، وبالتالى يتعلم أن عدم ارتداء الملابس أمر سلبى.
3- عود طفلك على أن يحكى لكِ باستمرار أحداث اليوم فى المدرسة ومع زملائه، ولا تنهره أو توبخه على أى شىء يفعله.
4-عود طفلك ألا يأخذ حلوى أو هدية من شخص غريب، واشرح له لماذا هذا الأمر.
>5- تحدث مع طفلك عن التحرش فى مرحلة عمرية بدءا من سن 9 سنوات.
6- لا تخيف طفلك من التعرض للمجتمع أو الذهاب لأى مكان، ولكن اشرح له حتى يصبح عقله حاضراً ويتفهم أسباب خوفك عليه، وبالتالى يصبح عمره أكبر من سنه.
7- علمه أن يغمض عينيه عند رؤية مشهد مثير فى التليفزيون.
>- إزاى تحمى ابنك المعاق من التعرض للتحرش والاغتصاب الجنسى