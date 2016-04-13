بالإنفوجراف.. إزاى تحذر طفلك من التحرش فى 7 خطوات

حالة من الذعر انتابت معظم الأسر بعد تعرض 5 أطفال للاغتصاب فى إحدى المدارس الدولية بمدينة نصر، بينهم طفلة عمرها 3 سنوات، وتزايدت مخاوف الأمهات وأولياء الأمور على أبنائهم من التعرض للتحرش أو الاغتصاب فى مؤسسات تعليمية من المفترض أن دورها تربية أبنائهم وحمايتهم قبل تعليمهم. لذلك يتساءل الكثيرون عن كيفية توعية الأطفال بمخاطر هذه الاعتداءات وطرق التعامل معها.

وتقدم دكتورة أسماء عبد العظيم - أخصائية العلاج النفسى، استشارية العلاقات الأسرية - مجموعة من الخطوات المفيدة لتوعية طفلك بمخاطر الاعتداء الجنسى، وهى:

1-يجب أن تعلم طفلك ألا يقبل بعض اللمسات غير المرغوبة للجسد والذراعين والأماكن الحساسة، وعندما يتعرض لهذا الموقف يجب على الطفل أن يصرخ ويجرى فورا.

2- يجب أن تعود الطفل أن يغلق الباب عند دخوله الحمام أو عند تغيير ملابسه، وأنه يجب أن يستر جسده عن الناس، وبالتالى يتعلم أن عدم ارتداء الملابس أمر سلبى.

3- عود طفلك على أن يحكى لكِ باستمرار أحداث اليوم فى المدرسة ومع زملائه، ولا تنهره أو توبخه على أى شىء يفعله.

4-عود طفلك ألا يأخذ حلوى أو هدية من شخص غريب، واشرح له لماذا هذا الأمر.

>5- تحدث مع طفلك عن التحرش فى مرحلة عمرية بدءا من سن 9 سنوات.

6- لا تخيف طفلك من التعرض للمجتمع أو الذهاب لأى مكان، ولكن اشرح له حتى يصبح عقله حاضراً ويتفهم أسباب خوفك عليه، وبالتالى يصبح عمره أكبر من سنه.

7- علمه أن يغمض عينيه عند رؤية مشهد مثير فى التليفزيون.

- إزاى تحمى ابنك المعاق من التعرض للتحرش والاغتصاب الجنسى