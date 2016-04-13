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إبراهيم عبد الخالق يغيب عن مران الزمالك

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إبراهيم عبد الخالق يغيب عن مران الزمالك إبراهيم عبد الخالق يغيب عن مران الزمالك

تأكد غياب عبد القادر مسعودي مدافع مولودية بجاية عن مواجهة الزمالك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا للإيقاف.

وكان مسعودي قد اعتدى على باسم مرسي مهاجم الزمالك خلال مواجهة الفريقين، ومع نهاية المباراة أقدم على ضرب طارق حامد لاعب الوسط بدون كرة وهو ما أظهرته الكاميرات. (شاهد التفاصيل)

وقال مصدر بالكاف لـFilGoal.com: "تم إيقاف لاعب بجاية عبد القادر مسعودي لمدة مباراة واحدة على الأقل بعد أن دوّن حكم اللقاء في تقريره أنه ضرب لاعب المنافس".

وأضاف "سيناقش الكاف في لجنة الانضباط يوم 18 أبريل الجاري إمكانية مضاعفة العقوبة.. لكنه تأكد غيابه عن مباراة الإياب".

مسعودي هو المدافع الأساسي لمولودية بجاية، وشارك في هزيمة فريقه بلقاء الذهاب 2-0.

ويستضيف ملعب بجاية مواجهة الإياب التي يحتاج فيها الفريق الجزائري للفوز بثلاثية نظيفة.

وأتم المصدر "طالما كتب الحكم في تقريره أن هناك حالة اعتداء من لاعب ضد الآخر.. فلابد أن يتم إيقافه، ثم يُنظر في عدد المباريات من خلال لجنة الانضباط.. وتم إخطار الاتحاد الجزائري بذلك".

وبذلك يغيب ثاني لاعبي بجاية الأساسيين عن موقعة الإياب بعد تأكد إيقاف زهير زرداب نجم الفريق لحصوله على إنذار ثاني في لقاء الزمالك بعد بطاقة صفراء نالها أمام أشانتي جولد في الدور التمهيدي للبطولة.

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