فيديو.. تصفية 3 من المتورطين في اغتيال معاون مباحث قسم الخانكة

مراسل «ONA»:

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، الأربعاء، في تصفية ثلاثة متهمين وضبط آخر من المتورطين في إستشهاد المقدم إيهاب جورج، معاون مباحث قسم الخانكة، و3 أفراد آخرين، من العناصر شرطية بالقسم.

وتمكنت الحملة الأمنية، التي داهمت مقر اختبائهم اليوم، من تصفية كل من “محمد محمود أمين وشهرته “أبو جنى”، سيد شديد عبد العليم، وتامر عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عطا الله،وشهرته “تامر الوحش”، والقبض على “علي سيد رزق السمري”.

وعثر بحوزة المتهمين على “2 بندقية آلية، و11 خزينة ،طبنجة حلوان 9 مم، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام، وقنبلة غاز، و6 سلاح أبيض، مبلغ مالى، و11 هاتف محمول، 3 قنابل مُحدث صوت ، و16 عبوة كرتون بداخلها بارود أسود ومسامير وفتيل إشتعال، كمية من البارود الأسود.