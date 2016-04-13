سلاح الجو الليبى يستهدف ثلاث جرافات بسواحل بنغازى

>شن سلاح الجو الليبى، اليوم طلعات قتالية واستطلاعية استهدفت ثلاث جرافات بمدينة بنغازى؛ ما أدى إلى إغراقها.

وأكدت رئاسة الأركان الجوية - عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم - أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبى استهدفت جرافتين بحريتين قبالة خشم الكبش، وجرافة أخرى غرب مدينة بنغازى ، فضلاً عن تنفيذ طلعات جوية استطلاعية؛ ما أدى إلى إغراقهم.

وأضاف أن طيران السرب العمودى (تشكيل رعد) شن غارة جوية، قصف فيها أربعة مواقع وتجمعات لآليات تنظيم "داعش" والتشيكلات المسلحة الموالية له بمحور قاريونس، كما شن غارة فى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء على المحور نفسه.