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إرشادات سعودية جديدة تقلص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

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إرشادات سعودية جديدة تقلص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إرشادات سعودية جديدة تقلص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

>أصدرت ، مبادئ توجيهية جديدة لتحديد وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأصبح من غير مسموح لأعضاء الهيئة، المعروفين باسم المطوعين، بمطاردة الناس فى الشوارع أو طلب الاطلاع على بطاقات الهوية.

والهيئة مكلفة بالتأكد من أن الناس يؤدون تعاليم الشريعة الإسلامية، لكنها تواجه انتقادات جراء تصرفات التدخل التى تقوم بها فى بعض الأحيان.

تقضى المبادئ التى وافقت عليها السعودية ونشرت الثلاثاء، بعدم جواز قيام أعضائها بإيقاع أو اعتقال الأشخاص، مشددة على أن هذا اختصاص حصرى للشرطة.

وتقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدوريات فى الحدائق والشوارع ومراكز التسوق وتكافح تعاطى المخدرات والاختلاط بين الرجال والنساء فى الأماكن العام وتتأكد من إغلاق المتاجر وقت الصلاة.

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مصر 365

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