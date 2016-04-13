بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة بالعاصمة الموريتانية

انطلقت فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين والمقرر عقدها فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو المقبل.

وعقد اجتماع بين وفد من الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، ووفد من موريتانيا برئاسة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير ودادى ولد سيدى هيبة.

وصرح السفير عدنان عيسى الخضير أنه بعد استقبال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة للأمين العام الدكتور نبيل العربى، تم التأكيد على الإعداد الجيد لهذه القمة من أجل إنجاحها.

وقال فى تصريحات صحفية إن القيادة الموريتانية أعربت عن ارتياحها وترحيبها لاستضافة تلك القمة فى الفترة من 20 إلى 26 يوليو المقبل، مع الإصرار على إنجاحها فى هذه الظروف التى تمر بها المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع التحضيرى الأول، اليوم، تركز حول الاحتياجات التى ترغب الأمانة العامة بتوفيرها من أجل استقبال الضيوف والقادة والشخصيات الدولية التى ستتم دعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة، وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، والممثلة العليا للشئون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى، والأمين العام للاتحاد المغاربى العربى، وكذلك بحث التسهيلات الخاصة للوفود الإعلامية التى ستشارك فى تغطية القمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماع، اليوم، على إطلاق موقع إلكترونى خاص بالقمة العربية فى دورتها السابعة والعشرين، الشهر المقبل لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالقمة، وما يسبقها من اجتماعات.

كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد كبير من الأمانة العامة برئاسة السفير عدنان الخضير فى الأسبوع الثانى من شهر مايو المقبل بزيارة موريتانيا، وذلك لاستكمال التحضيرات والاطلاع على جاهزية الترتيبات اللوجستية والفنية وأماكن ضيافة القادة والوفود المشاركة.

من ناحية أخرى أعلن الخضير أن الأمانة العامة تلقت المساهمات المالية لخمس دول عربية فى موازنة الأمانة العامة، الأمر الذى سيساعد فى الإسراع على استكمال التحضيرات الخاصة بالقمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية فى توجيه الدعوات إلى قادة الدول العربية للمشاركة فى أعمال القمة، والبدء فى إجراء المشاورات اللازمة مع تلك الدول.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب نهاية مايو لتثبيت جدول أعمال "القمة"