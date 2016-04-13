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نائب عن بنى سويف: "بأبلغ عن نفسى.. بأخد تموين ولا أستحقه.. امنعوه عنى"

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نائب عن بنى سويف: "بأبلغ عن نفسى.. بأخد تموين ولا أستحقه.. امنعوه عنى" نائب عن بنى سويف: "بأبلغ عن نفسى.. بأخد تموين ولا أستحقه.. امنعوه عنى"
قال المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، إن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، لا يليق بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يحبه هو وأسرته أكثر من أنفسهم، على حد قوله، مضيف "أنا بأبلغ عن نفسى، بأخذ تموين منذ عام والمفروض لا أحصل عليه، امنعوا عنى ، وكنت فلاح وبلم الدودة من الأرض لكن ربنا أدانى وأصبحت نائب".

وأضاف عبد الجواد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، "نفسى أوافق على برنامج ، بس أقول الشباب اللى قاعد على القهاوى"، مشددا على أهمية توفير فرص عمل للشباب، فلا يعمل المواطن بعد 60 عاما، قائلاً "يعنى اللى عنده 60 سنة يشتغل والشباب اللى معاهم دكتوراه يقعدوا فى البيت".

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