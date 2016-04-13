التليفزيون يؤكد: البث انتهى بانتهاء كلمة الرئيس مع ممثلى المجتمع المصرى

فى بيان صدر عن التليفزيون المصرى، منذ قليل، أكدت صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار أن البث المباشر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ممثلى المجتمع المصرى قد انتهى عقب اختتام الرئيس حديثه مباشرةً.

وأضافت أن الترتيبات كانت قاصرة على حديث رئيس الجمهورية إلى الأمة المصرية فقط، إلا أن ما حدث وكان على الهواء مباشرة أن قام أحد الحاضرين بمداخلة ذاتية على غير المتوقع فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس التحية للحاضرين وإلقاء السلام عليهم.

وكان قد حدث انقطاع مفاجئ أثناء إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لكلمته التى تم بثها مباشرة من قصر الاتحادية صباح اليوم الأربعاء وتحدث خلاله عن جزيرتى تيران وصنافير ومقتل الطالب الإيطالى رجينى كما تحدث عن أن المجلس العسكرى كان يقدم للرئيس المعزول مرسى تقرير مفصل عن التحديات التى تواجه البلاد.

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