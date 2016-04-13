زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بطريق إسكندرية الصحراوى

ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق "إسكندرية الصحراوى"، نتيجة لهبوط أرضى، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من طريق محور 26 يوليو وفى طريقه الى مناطق الجيزة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان الحادث لإزالة حطام السيارة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بهبوط أرضى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، وعلى الفور تم الدفع بالخدمات المرورية أعلى الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية.

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