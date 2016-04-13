أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بطريق إسكندرية الصحراوى

Google+ Print
زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بطريق إسكندرية الصحراوى زحام مرورى بسبب هبوط أرضى بطريق إسكندرية الصحراوى
ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق "إسكندرية الصحراوى"، نتيجة لهبوط أرضى، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من طريق محور 26 يوليو وفى طريقه الى مناطق الجيزة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان الحادث لإزالة حطام السيارة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بهبوط أرضى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، وعلى الفور تم الدفع بالخدمات المرورية أعلى الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية.


>تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 23 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365