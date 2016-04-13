«إفتاء دبي» : سرقة الـ«واي فاي» حرام شرعًا

أفاد الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية، بأن سرقة الـ “واي فاي” كسائر السرقات حرمةً، وقد تكون أكثر إثماً لما يترتب عليها من آثار على صاحب الحساب وما فيه من تعد على حقوق الملكية للشركة.

وطالب بالابتعاد عن ذلك ومخافة الله، وقال إنه على من يفعل ذلك أن ينزل نفسه منزلة صاحب الحساب إذا جاءته المسؤولية القانونية وترتب الآثار التي قد تكون أمنية أو نحوها، مشيراً إلى أن من حق صاحب الحساب أن يستدعي على السارق الجهات الرقابية حتى لا يصيبه الضرر والأذى.