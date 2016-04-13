طريقة إنشاء موقع Wordpress بضغطة زر واحدة

انشاء مدونة ووردبريس اصبح امر سهل جدا من الان مع موقع Blog press من الان وصاعدا تستطيع انشاء مدونتك الخاصة بدون الحاجه الى شراء استضافة بمبالغ مبالغ به وايضا مشاكل الاستضافة والسيرفرات شركة Blog press تسهل عليك هذه المهمة بانشاء منصة انشاء مدونات الووردبريس بدون تعب ضغطة زر كفيله بانشاء مدونتك الخاصة على منصة ووردبريس نعم !! هذه صحيح

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هذه الفكرة جائت بعد المشاكل الكبيرة الذي حصلت من شركة جوجل في منصتها الخاصة على بلوجر بتغير نطاقها الخاص بنطاق مرفق به رمز الدولة الذي جاء منها الزائر بالطبع ادت الى خسارة كبيرة بالنسبة للارشفة وبالنسبة لمواضيع اخرى ايضا منها شركة ادسنس بالطبع اصبحت مدونات بلوجر الجديدة غير متاحه لجوجل ادسنس وايضا تراجع مدونات بلوجر في الوقت الاخير من محرك البحث والارشفة اصبحت ضعفة جدا بالمقارنة بمنافسها الكبير ووردبريس .

فكرة الشركة تعتبر اكثر من رائعة ايضا لان الووردبريس يعتبر من اقوى المنصات في مجال التدوين من امور كثيرة جدا ومنها الارشفة وهيا اساس العمل على الانترنت بالطبع ووردبريس تعتبر الاقوى والمنافس الاعلى في جميع المجالات وليس فقط التدوين منها مواقع الشركات ومنها مواقع التسوق عبر الانترنت ومنها الكثير والكثير لان منصة ووردبريس منصة مفتوحة ويتسطيع المطورين تطوير كل ما ها جديد كل يوم .

الان نأتي لي مزايا شركة Blog press :

مزيا هذه الشركة تعتبر هيا مزايا اكثر من رائعة جدا نأتي لكم في شرح بعضها

اعتمدت شركة Blog press على ان تقدم بديل حقيقي فعلا لشركة بلوجر وحاولت ان توفر كل ما كان موجود لدى بلوجر في شبكتها وقامت بتطوير اضافات خاصة بها على منصة الووردبريس من اهم هذه الاضافات

اضافات سيو جاهزة عند انشاء موقعك

اعتمدت شركة Blog press على ان تقدم اهم مزايا الجوده بالنسبة للارشفة واعتمدت ان توفر افضل الاضافات الخاصة بالووردبريس في مجال السيو عند انشاء المدونة الخاصة بك ستتفاجئ في اكثر من 3 اضافات تعتبر الاقوى وهيا مدفوعة وتاتيك مجانا واضافات خاصة قامت بتطويرها ايضا

ضافت الشركة ايضا ميزة وضع دومين مدفوع خاص بك كما هيا حال بلوجر وبنفس الطريقة ايضا اي انك تستطيع عمل مدونة بدومين فرعي وبعدها تقوم بربط نطاقك الخاص على منصتها ايضا

ضافت الشركة اضافة تسمح لك ايضا بتقديم الى جوجل ادسنس لتكون المنصة كاملة الموصفات وبديل حقيقي ايضا لبلوجر

ضافت الشركة اقوى قوالب الووردبريس المدفوعة والمجانية لجميع المجالات وايضا اضافة قوالب تسمح لك بعمل متجر على منصتها من خلال ووردبريس وقوالب للشركات والكثير ...

ضافت الشركة اضافه تسمح لك بتتبع بيانات الزائرين بشكل كامل من خلال محركات البحث او اي موقع قادم منه في الشبكة العنكوبوتية احصائيات شاملة بالكامل وهيا ماكنت تفتقره ووردبريس بالفعل

وفي خطة قادمة لمنصة Blog press يقول احد المسؤلين العاملين في الشركة ان الشركة تسعى ايضا لعمل منصة اعلانية داخليه لهذه المدونات تقوم بمشاركة ارباحها مع جميع المدونين الموجودين لديها وهذه المنصة الاعلانية ستكون اختيارية وليس اجبارية على المدون اي انه يستطيع اختيار ما هوا مناسب له ان كانت المنصة الاعلانية القادمة تناسبه او لا بالفعل هيا منصة متكاملة ستكون على اساس مشاركة الارباح مثل جوجل ادسنس وبطبع نسبة الشركة الافتراضية الذي ستقوم بوضعها للناشر ستكون ما يقارب بي 60% اي انها ستكون فوق الممتاز كا منصة اعلانية لمشركة الارباح وسيكون هناك الكثير من الميزات الاختيارية داخل هذه المنصة ومنها اضافة اعلانات البنرات واضافة اعلانات النصية واضافات اعلان الفتحات الاجبارية وسيكون هناك منصة ايضا للمعلن سيكون بها ميزات كثيرة جدا ومنها الاستهداف الرائع الذي ستوفره الشركة

ان هذه المنصة هيا فعلا منصة رائعة ومتكاملة وتوفر ايضا المنصة حسابات برو تكون بمميزات مختلفة للمدونين من حيث المساحة ومن حيث القوالب الخاصة لحسابات برو وايضا اضافات اخرى وخصائص متوفرة بشكل حصري للحسابات المدفوعة وايضا من الرائع ان الاسعار تعتبر جيده جدا بالمقارنة باسعار الاستضافة والسيرفرات وتقدم الشركة دعم فني شامل للحسابات المجانية وايضا المدفوعة وهذا ما هوا يضاهي شركة جوجل الذي لا توفر اي دعم للمدونين على منصة بلوجر

شبكةعيونالإخبارية

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