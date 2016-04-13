أطباء بريطانيون: الأسبرين يحمى من النوبات القلبية بشروط

كشف أطباء بريطانيون أن فوائد تناول الأسبرين يوميا "تفوق مخاطر" تناوله، غير أن الأطباء حذروا – وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية - من أن هذه التوصية تنطبق على مجموعة محددة من الأشخاص.

وأوضح الأطباء أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما والذين يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب يتعين عليهم اتخاذ جرعة يومية من هذا العقار للحيلولة، دون إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وسرطان القولون.

وذكرت فرقة الخدمات الأمريكية الوقائية أن فوائد تناول هذا الدواء دون وصفة طبية أكبر من مخاطر تسببه فى أضرار حقيقية – لاسيما مخاطر الإصابة بنزيف فى المعدة والمصران.

>وأوضح الأطباء أنه بالنسبة للفئة التى تقل أعمارها عن خمسين عاما أو تزيد على 70 عاما فإن ثمة حاجة لإجراء مزيد من البحوث لمعرفة ما إذا كانت فوائد تناول الأسبرين أكثر من أضراره بالنسبة لهم.

جرعة صغيرة من الأسبرين تقى من السرطان.. تعرف على أضرار الإفراط فى تناوله