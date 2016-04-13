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دراسة: زيادة مرتبات الموظفين تحسن صحتهم العقلية أكثر من أدوية الاكتئاب

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دراسة: زيادة مرتبات الموظفين تحسن صحتهم العقلية أكثر من أدوية الاكتئاب دراسة: زيادة مرتبات الموظفين تحسن صحتهم العقلية أكثر من أدوية الاكتئاب
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن منح الموظفين رواتب عالية له تأثير إيجابى ملحوظ على صحتهم النفسية والعقلية بشكل يماثل تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب أو يفوقها.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 15 ألف موظف وربة منزل خلال الفترة من 1991 وحتى 2009، وكشفت النتائج عن أن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور يساهم فى الحد من القلق والاكتئاب لدى الموظفين بشكل يماثل تناول العقاقير المضادة للاكتئاب، لأنهم لا يتعرضون للضغوط الحياتية المرتبطة بقلة الدخل.
>وأوضح الباحثون أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين، وخاصة الذين يحصلون على مرتبات متدنية، قد يكون وسيلة رائعة لتحسين الصحة العقلية دون الحاجة لأى تدخل طبى ودون استخدام الأدوية التى تتكلف ملايين الدولارات.

وفى الوقت نفسه، أكد الباحثون أنه لا توجد أى أدلة علمية تدعم صحة العلاقة بين ارتفاع المرتبات وزيادة معدلات الإقبال على تدخين السجائر، مضيفين أن الدراسة أكدت أن ارتفاع المرتبات يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز الصحة العقلية للعمال ذوى الدخول المنخفضة.

نشرت هذه النتائج المجلة الطبية " Health Economics "، ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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