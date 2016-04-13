أناقة النجمات تبلغ ذروتها في أحدث إطلالاتهن!

مع نهاية هذا الأسبوع الحافل بالمناسبات والاحتفالات والمهرجانات قمنا بجولة على أبرز اطلالات النجمات العربيات والعالميات اللواتي اخترن تصاميم مميزة تألقن بها أبهرننا من خلالها بأناقتهن، وقد بدت بعض هذه الاطلالات ناعمة وكلاسيكية وبعضها الآخر فخمة وراقية، واليك أجملها.

15 إطلالة تحمل توقيع هادي سليمان من "سانت لوران"

البداية ستكون مع "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها البرّاق باللون البيج الذي اختارته من تصميم "ايلي ماضي" Elie Madi لدار "ياس كوتور" Yas Couture للحلقة الأخيرة من برنامج "اميريكان ايدول" American Idol.

كما أن اطلالة عارضة الأزياء الشهيرة "نعومي كامبل" Naomi Campbell في الحفل الخاص لتوقيع كتابها كانت رائعة في فستان من الترتر قام بتصميمه "مارك جايكوبس" Marc Jacobs خصيصاً لها.

وفي بداية الأسبوع شاهدنا النجمة الشابة "سيلينا غوميز" Selena Gomez في حفل "I Heart Music Awards" في جمبسوت أحمر ذو تصميم عصري من "ماغلر" Mugler.

وأحببنا أناقة النجمة "كايت بوزورث" Kate Bosowrth الكلاسيكية في فستان من "ديور" Dior.

أما بالنسبة للنجمات العربيات فقد أعجبتنا اطلالة النجمة "سيرين عبد النور" التي اختارتها في برنامج "نجم الكوميديا" والتي كانت عبارة عن فستان مستوحى من الخمسينيات باللونين الأزرق والأبيض وقد نسقته مع حذاء ساندال باللون الأزرق أيضاً. كما أن اطلالة "بلقيس فتحي" في فستان ذو تصميم فاخر باللونين الأسود والذهبي أيضاً كانت من أجمل اطلالات هذا الأسبوع.

ما رأيك بخيارات الفنانات الأنيقة، وأيها المفضلة بالنسبة لك؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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