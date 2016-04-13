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احتفال دار "بربري" بالمعطف الأيقوني في دبي!

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الأربعاء 13-04-2016 16:37

المدير الابداعي لدار "بربري" Burberry العريقة "كريستوفر بايلي" Christopher Bailey أقام مناسبة خاصة في مدينة دبي مساء أمس للاحتفال بالمجتمع الابداعي بالشرق الأوسط، وبأحدث مشاريع الدار "فن المعطف الأيقوني" Art of the Trench.
وقد أُقيم الحفل في متجر "بربري" Burberry الرئيسي في مول الامارات، وقد حضره أكثر من 400 ضيف من ضمنهم عارضة الأزياء البريطانية "سوكي واترهاوس" Suki Waterhouse، وفريق مشروع "فن المعطف الأيقوني" Art of the Trench وفي مقدمتهم "اليسا صيدناوي" Elisa Sednaoui، "علي جابر"، "محمد سعيد حاريب"، "دانا ملحس"، "نينا عبد الملك"، وكثر غيرهم..
وقد تكمن الضويف اللذين حضروا الحفل من رؤية الحرفة في تصنيع أكثر قطع الدار الأيقونية وهي "المعطف" Trench Coat من خلال عرض توضيحي مباشرة من مكان تصنيعه في مدينة "كاستلفورد" Castleford.
كما اختبروا تجربة "التصنيع الحصري" Made for You، حيث بامكان الزبائن الحصول على المعاطف، حقائب اليد، الأوشحة، والعطور مكتوب عليها أول ثلاثة أحرف من أسمائهم.
وستتوفر هذه الخدمة للزبائن في متجر "بربري" Burberry في مول الامارات من 13 الى 20 ابريل، وفي مول دبي من 16 الى 20 ابريل.

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سيدتي