بالفيديو..عمرو عبد الجليل يحدث طفرة في عالم الجرافيك بـ”فص ملح وداخ”

طرحت شركة “الجذور” للإنتاج الفني، والمنتجة لفيلم “فص ملح وداخ” الإعلان الدعائي النهائي للعمل المنتظر طرحه 19 أبريل المقبل بدور العرض السينمائي في مصر وعدد كبير من الدول العربية .

وظهر خلال الإعلان الدعائي العديد من المشاهد الكوميدية لبطل العمل عمرو عبد الجليل، والذي ظهر بشكل مختلف وملفت للانتباه، وخاصة وأن العمل ملىء بالمشاهد المصورة بتقنيات تصوير عالية، انفتح خلالها على استخدام تقنيات عالية وجديدة في الجرافيك والصوت.

والجدير بالذكر أنه قد تم طرح مقطع صغير من الأغنية الدعائية للعمل منذ يومين، والتي غنتها بطلة العمل هبة مجدي وأهدتها للأطفال بشكل رومانسي وجذاب للغاية، لتظهر حجم التنوع المتواجد في أحداث العمل الكوميدي الرومانسي .

كما أنه من المنتظر أن تطرح شركة “الجذور”، خلال الايام القليلة القادمة، الأغنية كاملةً، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب .

فيلم “فص ملح وداخ” بطولة عمرو عبد الجليل وهبه مجدي، وصفيه العمري، جهاد سعد، إنعام سالوسة، وعبد الرحمن أبو زهرة وحمدي المرغني، ويزو، مصطفي أبو سريع، أمجد عابد، عمرو عمروسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم مؤمن السباعى، ومن إخراج تامر بسيوني، وإنتاج أيمن يوسف وشركة “الجذور” للانتاج السينمائي “أيمن يوسف- محمد يوسف”.