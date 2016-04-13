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وزير النقل: جار التنسيق مع الجانب السعودي لتحديد مسار الجسر البري

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وزير النقل: جار التنسيق مع الجانب السعودي لتحديد مسار الجسر البري وزير النقل: جار التنسيق مع الجانب السعودي لتحديد مسار الجسر البري

مراسل «ONA» :

أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أنه لم يتم الإستقرار، حتى الآن، على مسار الجسر البرى بين والسعودية، والذى وافقت على إنشائه سلطة الدولتين، مشيراً إلى أن الجهات المعنية ستبدأ بالتنسيق مع الجانب السعودي فى الدراسات الفنية وتحديد المسار الذى سيتخذه.

 وأضاف وزير النقل في تصريحاته الصحفية، اليوم الاربعاء، أن ستبدأ الدراسات الفنية لهذا المشروع القومى، بالاشتراك مع الجانب ، وأنه أمر قيد الدراسة .

وذكرت وزارة النقل، فى بيانها، أن المشروعات التى تعاقدت عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتضمن مشروعًا لتطوير 295 مزلقاناً بتكلفة 560 مليون جنيه، مشروع تطوير 92 محطة للسكة الحديدية بتكلفة 300 مليون جنيه، مشروعات متعددة لصيانة الجرارات وأعمال العمرة الجسيمة.

وطالب الوزير، بتقديم عروض سريعة لمشروعات أخرى، منها تطوير ورش أبو راضى، وأبو زعبل وحوش الفرز، وتطوير خط أبو قير بشكل مرحلى لحين دخوله مرحلة التطوير الشامل وإعادة التأهيل.

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