وزير النقل يلتقي وزير الإنتاج الحربي لمتابعة موقف مشروعات السكك الحديدية

اجتمع جلال السعيد وزير النقل، مع اللواء محمـد العصار وزير الإنتاج الحربي، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بحضور قيادات السكة الحديد، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربي لصالح السكك الحديدية.

وتتضمن المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع تطوير 295 مزلقان بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع تطوير 92 محطة للسكة الحديدية بتكلفة 300 مليون جنيه، ومشروعات متعددة لصيانة الجرارات.

وطالب وزير النقل من “الإنتاج الحربي” سرعة تقديم عروض سريعة لمشروعات، ومنها تطوير ورش أبوراضي وأبو زعبل وحوش الفرز، وتطوير خط أبو قير بشكل مرحلي لحين دخوله مرحلة التطوير الشامل واعادة التأهيل.