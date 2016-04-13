حتيتة: غلق مقر الإخوان في الأردن بداية لحظر التنظيم

قال الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، عبدالستار حتيتة، إن قرار الحكومة الإردنية بغلق مقر جماعة “الإخوان المسلمين” لعدم حصولها على ترخيص من الممكن أن يؤدي إلى حظرها في ظل وعي من جانب الكثير من الحكومات في المنطقة العربية عن تعاملات الإخوان، سواء في داخل الدول أو بعلاقتها بدول أخرى أجنبية لا تريد مصلحة البلدان العربية.

وأوضح حتيتة خلال لقاء له ببرنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن التركيبة الإخوانية لا تتعاون مع دول الجوار للتعبير عن العروبة والإسلام، مشيرًا إلى أنه بعد ثورات الربيع العربي بدأت جماعة الإخوان في العمل بشكل مكشوف، سواء في اليمن ومصر والأردن وليبيا وغيرها من البلدان بشكل يمتاز بالثقة في النفس، وهو ما تسبب في “تعريتها” أمام الكثير من الدول والحكومات والأجهزة الأمنية.