تقرير - بيل يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد أملا في العودة لإنجلترا

يبدو أن خط هجوم الـ"بي بي سي" (الذي يرمز لجاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو) بفريق ريال مدريد، سيكون مهددا بتفكيكه بسبب رفض اللاعب الويلزي جاريث بيل تجديد تعاقده مع الملكي ليمتد حتى عام 2021 بدلا من 2019، وفقا لما كشفته اليوم صحيفة (ذا صن) الإنجليزية.

وأفادت الصحيفة المذكورة بأن بيل لن يقبل على تجديد تعاقده مع الريال لأنه قد يكون لديه هدفا آخر وهو العودة إلى الدوري الإنجليزي الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إيطالية أن بيل يهدف للانتقال لصفوف مانشستر سيتي الذي تأكد تعيين بيب جوارديولا مدربا له أو ليونايتد الذي تدور تكهنات كثيرة حول تغييره لمدربه الهولندي لويس فان جال بنهاية الموسم الحالي.

ورغم جهود النادي الملكي لتجديد تعاقد اللاعب الويلزي فقد تكون مخططات بيل مغايرة.

وأوضحت الصحيفة أن بيل (26 عاما) قد فقد اهتمامه بالفريق الإسباني منذ رحيل مدربه السابق رافائيل بينيتث الذي كان يكن للاعب اهتماما بارزا منذ البداية ولم يتردد في زيارته اثناء تواجده مع معسكر منتخب بلاده الويلزي في شهر يونيو الماضي، قبل أسابيع من انطلاق الموسم.