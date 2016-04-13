سكوت إستوود ينضم لفريق"The Fast & The Furious 8"

على خطى النجمة العالمية تشارليز ثيرون Charlize Theron، انضم النجم سكوت إستوود Scott Eastwood لبطولة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "The Fast & The Furious"، التي ستحمل اسم "Fast 8".

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل الفيلم، الذي يشمل كلاً من فين ديزل Vin Diesel، وجون ساتاثام Jason Statham، وداوني جونسون Dwayne Johnson، ولوكاس بلاك Lucas Black وإيفا مينديز Eva Mendes ، وتيريس جيسون Tyrese Gibson ، وميشيل رودريغز Michelle Rodriguez ، إضافة إلى مغني الراب الشهير لوداكريس Ludacris، التصوير في الفترة المقبلة.

يذكر أنه من المتوقع أن يُعرض الفيلم في إبريل/نيسان 2017، وهو أول الأجزاء التي يتمّ إنتاجها بعد رحيل نجم السلسلة بول ووكر Paul walker قبل عامين في حادث سير مروّع.