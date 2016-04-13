حسين الجسمي يختتم حلقات الموسم الثالث لبرنامج البيت

تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حلّ الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي، ضيفاً على شعراء برنامج «البيت» في حلقته الأخيرة، واختتم الموسم الثالث الذي يعرض على قناة «دبي»، من خلال مشاركته بأداء «شلة» جديدة حملت عنوان «بيت الشعر» من كلمات الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح الأحبابي، وألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، وبمتابعة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالمشاركة في الحلقة الختامية للبرنامج، مؤكداً أهمية هذه النوعية من البرامج الشعرية التي تُثري الساحة الثقافية بمواهب متمكّنة قادرة على إضافة التميز في هذا المضمار، شاكراً ومُثنياً على فكرة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي «فزاع» في إصدار البرنامج وتبنّيه وإنتاجه من خلال مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ووصفها بالفكرة النيرّة التي أضافت الكثير للساحة الثقافية والشعرية والفنيّة أيضاً.