رد صادم لـ ليال عبود على سخرية عادل كرم وهشام حداد منها

سخر الفنان عادل كرم بشدة في برنامجه "هيدا حكي" من الفنانة ليال عبود، وكذلك فعل مقدم برنامج "لهون وبس" هشام عباس، على خلفية الغلاف الإباحي الذي ظهرت عليه في إحدى المجلات اللبنانية.

وبدلاً من أن تعاتب أو تعترض، نشرت ليال عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" عبارات المديح والثناء لعادل وهشام، دون أن يفهم ما إذا كانت لا تفرق ين الثناء والسخرية.

فقد توجهت ليال عبود إلى بالشكر إلى عادل كرم وهشام حداد معاً، قائلة " عادل كرم ما في أهضم منك انت فنان مفضل ويتمنى لك ولبرنامجك كل التوفيق.. أيضاً وأيضاً هشام حداد ضحتك غالية عندي والانتقاد المهضوم ما بينزعل منه. كل التقدير إلك عزيزي.".