أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هكذا أثبتت ميغان فوكس نسل طفلها

Google+ Print

الأربعاء 13-04-2016 15:42

بعد انتشار خبر حمل النجمة الشهيرة ميغان فوكس Megan Fox، الذي أثار تساؤلات في الصحف العالمية عن هوية الوالد، باعتبار أن النجمة منفصلة عن زوجها، ظهرت الأخيرة برفقة زوجها براين أوستين Brian Austin لتأكد أنّهما سويّاً من جديد، وأنه والد طفلها.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة مع زوجها في سانتا مونيكا، حيث تناولا الغداء سوياً.

يذكر أنّ علاقة Megan Fox و Brian Austin بدأت عام 2004، أثناء حلول Brian ضيف شرف في برنامج Megan، الذي يحمل اسم Hope & Faith، وتمّت خطوبتهما عام 2006، ثمّ انفصلا عام 2009 ، ثمّ خطبا مجدّداً عام 2010، قبل أن يتزوّجا في 10 حزيران/يونيو 2010 وينجبا طفلين، قبل الانفصال مجدّداً في آب 2015، وهي الآن حامل بطفلها الثالث منه.

 

بعد طلاقها... ميغان فوكس حامل بطفلها الثالث

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي