بالصور: هكذا أثبتت ميغان فوكس نسل طفلها

بعد انتشار خبر حمل النجمة الشهيرة ميغان فوكس Megan Fox، الذي أثار تساؤلات في الصحف العالمية عن هوية الوالد، باعتبار أن النجمة منفصلة عن زوجها، ظهرت الأخيرة برفقة زوجها براين أوستين Brian Austin لتأكد أنّهما سويّاً من جديد، وأنه والد طفلها.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة مع زوجها في سانتا مونيكا، حيث تناولا الغداء سوياً.

يذكر أنّ علاقة Megan Fox و Brian Austin بدأت عام 2004، أثناء حلول Brian ضيف شرف في برنامج Megan، الذي يحمل اسم Hope & Faith، وتمّت خطوبتهما عام 2006، ثمّ انفصلا عام 2009 ، ثمّ خطبا مجدّداً عام 2010، قبل أن يتزوّجا في 10 حزيران/يونيو 2010 وينجبا طفلين، قبل الانفصال مجدّداً في آب 2015، وهي الآن حامل بطفلها الثالث منه.

بعد طلاقها... ميغان فوكس حامل بطفلها الثالث