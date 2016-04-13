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وفاء عامر تشارك في "صورتك وانت صغير" بمفاجأة

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الأربعاء 13-04-2016 16:10

منذ انطلقت مناسبة "صورتك وأنت صغير" عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في الثالث من إبريل الجاري، تهافت عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة بصور ضاحكة أو جميلة من طفولتهم، ولكن النجمة وفاء عامر شاركت بصورة نادرة لها وهي تحمل شقيقتها الأصغر النجمة آيتن عامر.

وفاء عامر رفضت نشر صورة لها من طفولتها واختارت أن تساهم بصورة تجمعها مع شقيقتها الصغرى الممثلة آيتن ، وعلقت عليها قائلة: "أنا واختى حبيبتى"، وانهالت التعليقات للإشادة بجمالها وعلاقتها بأختها الصغرى.

وفاء لم تهنأ طويلاً بالغزل المتبادل بينها وبين جمهورها بعدما انتشرت تغريدة مسيئة لسمعتها من حساب ينتحل شخصيتها، ونسيت لحظات السعادة سريعاً وبدأت حملة عبر كل حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة من ينتحلون شخصيتها، وقدمت مقطعاً مصوراً لتأكيد أن هذا الحساب فقط هو من يعبّر عنها وناشدت وسائل الاعلام عدم نشر أي أخبار أو صور منشورة بالحسابات المزيفة.

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سيدتي