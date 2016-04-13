بالأرقام: هذا أجر أنجين أكيوريك في الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم"

بعد أيام قليلة على نفي مديرة أعمال النجم التركي أنجين أكيوريك خبر مشاركته في المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" إلى جانب بيرين سات التي سبق وشاركها في مسلسل "فاطمة"، وإعلان أنجين نفسه أنه في طريقه إلى لندن لتمضية الصيف في تعلم اللغة الإنكليزية، تصدّر الصحف مجدداً خبر يؤكد موافقة النجم التركي على المشاركة في الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم" بأجر قدره 50 ألف ليرة تركية أي ما يوازي 23 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.

وكان بطل الموسم الأول إكين كوتش بدور السلطان أحمد قد تقاضى 25 ألف ليرة تركية فقط عن الحلقة الواحدة أي نصف أجر زميله الأشهر والأكثر شعبية أنجين أكيوريك، وتفوقت بيرين سات عليهما بأجرها البالغ 90 ألف ليرة تركية أي حوالي 45 ألف دولار

وسيقوم أنجين أكيوريك بأداء دور السلطان مصطفى إثر وفاة شقيقه الأكبر السلطان أحمد الذي أداه الممثل الشاب إكين كوتش، والذي سيودع المسلسل مبكراً حسب الأحداث التاريخية الأصلية.

ومتوقّع من الآن إن صحّ الخبر الجديد أن يرفع دخول أنجين أكيوريك صاحب الشعبيّة الواسعة نسبة مشاهدة المسلسل، وربّما يتفوّق على المسلسل الأوّل في الرايتنغ الأسبوعي.

وقد احتفى محبو ثنائي مسلسل "فاطمة" بيرين سات وأنجين أكيوريك بالخبر في مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنوا أن يكون الخبر صحيحاً هذه المرة.

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