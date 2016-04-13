قاض جديد في محكمة استئناف مركز دبي المالي يؤدي اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أدى اليوم السير جيرمي كوك القاضي الجديد في محكمة استئناف مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.

وحضر مراسم أداء اليمين في قصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زعبيل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي .

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما يقضي بتعيين السير جيرمي كوك قاضيا دوليا في الهيئة القضائية لمركز دبي المالي العالمي التي تتألف من عشرة قضاة دوليين من بينهم ثلاثة قضاة من أبناء الدولة .

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه رئيس السلطة القضائية الذي كان من بين الحضور والقاضي الجديد بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم القضائية بين المتخاصمين وأن ينظروا في قضاياهم بعين العدل والمساواة دون تمييز حتى نحفظ لكل ذى حق حقه ونحمي مصالح المستثمرين من الشركات والأفراد ورؤوس أموالهم تحت عباءة القانون وليس غير القانون .